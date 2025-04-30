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Akaryakıt temin etmekte büyük zorluk çeken Filistinliler, plastik malzemeleri işleyerek benzin ve motorin elde etmeye çalışıyor.

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Her gün plastik bidonlar ve eski araba parçalarını işleyerek, sınırlı miktarda olsa da yakıt üretmeye çalışan bu insanlar, hayatta kalabilmek için alternatif çözümler aramak zorunda kalıyor.