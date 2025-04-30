İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor.
Abluka nedeniyle Gazze'deki tüm tedarik hatları kapanmış, ambargo altındaki halk büyük bir akaryakıt krizinin ortasında kalmış durumda.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor.
Abluka nedeniyle Gazze'deki tüm tedarik hatları kapanmış, ambargo altındaki halk büyük bir akaryakıt krizinin ortasında kalmış durumda.
Elektrik, su ve diğer temel hizmetlerin sık sık kesildiği bölgede, araçların hareket etmesi neredeyse imkansız hale geldi.
Gazze'nin sokaklarında, plastik atıklar şimdi hayatta kalma mücadelesinin bir aracı haline gelmiş durumda.
Akaryakıt temin etmekte büyük zorluk çeken Filistinliler, plastik malzemeleri işleyerek benzin ve motorin elde etmeye çalışıyor.
Her gün plastik bidonlar ve eski araba parçalarını işleyerek, sınırlı miktarda olsa da yakıt üretmeye çalışan bu insanlar, hayatta kalabilmek için alternatif çözümler aramak zorunda kalıyor.