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Gazze Şeridi’nde siviller bir kez daha hedef alındı.

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı’nda bulunan ve Filistinli sivillerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu’na hava saldırısı düzenledi.