Gazze Şeridi’nde siviller bir kez daha hedef alındı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı’nda bulunan ve Filistinli sivillerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu’na hava saldırısı düzenledi.
Gazze Şeridi’nde siviller bir kez daha hedef alındı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı’nda bulunan ve Filistinli sivillerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu’na hava saldırısı düzenledi.
Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA bünyesinde faaliyet gösteren okul, savaşın başından bu yana defalarca saldırıya uğramıştı.
Son saldırıda okul binasında büyük çaplı hasar meydana geldi.
Çıkan yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.
Saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, onlarcasının da yaralandığı bildirildi.