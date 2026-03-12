Gazze'de yıllardır değişmeyen iftar kareleri

16 Mayıs 2018’de Gazze’nin Han Yunus kentindeki derme çatma evlerde yaşayan Filistinli çocuklar, ramazan ayını zor şartlar altında karşılamıştı (solda). 24 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin sahil bölgesinde bir çadır kampta yaşayan Filistinli aile; Ramazan ayında, temin edebildiği kısıtlı gıda malzemeleriyle çocuklarıyla birlikte iftar yemeği hazırlamıştı (sağda).

4 Haziran 2018’de Gazze'de her geçen gün büyüyen elektrik krizi ve yaşanan uzun süreli kesintiler derme çatma evlerde kalan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını Ramazan ayında daha da artırmıştı (solda). 24 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin sahil bölgesinde bir çadır kampta yaşayan Filistinli aile; Ramazan ayında, temin edebildiği kısıtlı gıda malzemeleriyle çocuklarıyla birlikte iftar yemeği hazırlamıştı (sağda).