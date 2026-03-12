Gazze'de yıllardır değişmeyen iftar kareleri
İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka ve Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle büyük bir yıkımın yaşandığı Gazze'de, yıllar içinde çekilen fotoğraflardaki benzerlikler dikkat çekti.
20 Haziran 2015’te Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan Filistinli el-Acle ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evlerin enkazı kurdukları yer sofrasında oruçlarını açmıştı (solda). 18 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’nde yaşayan Filistinli bir aile, Ramazanın ilk iftarını İsrail’in son saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı üzerinde yapmıştı (sağda).
16 Mayıs 2018’de Gazze’nin Han Yunus kentindeki derme çatma evlerde yaşayan Filistinli çocuklar, ramazan ayını zor şartlar altında karşılamıştı (solda). 21 Şubat 2026’da ise Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Zavide bölgesinde yaşayan Filistinli bir aile, İsrail saldırısında hayatını kaybeden babalarının yokluğunda Ramazan ayını buruk karşılamıştı (sağda).
16 Mayıs 2018’de Gazze’nin Han Yunus kentindeki derme çatma evlerde yaşayan Filistinli çocuklar, ramazan ayını zor şartlar altında karşılamıştı (solda). 24 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin sahil bölgesinde bir çadır kampta yaşayan Filistinli aile; Ramazan ayında, temin edebildiği kısıtlı gıda malzemeleriyle çocuklarıyla birlikte iftar yemeği hazırlamıştı (sağda).
4 Haziran 2018’de Gazze'de her geçen gün büyüyen elektrik krizi ve yaşanan uzun süreli kesintiler derme çatma evlerde kalan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını Ramazan ayında daha da artırmıştı (solda). 24 Şubat 2026’da ise Gazze kentinin sahil bölgesinde bir çadır kampta yaşayan Filistinli aile; Ramazan ayında, temin edebildiği kısıtlı gıda malzemeleriyle çocuklarıyla birlikte iftar yemeği hazırlamıştı (sağda).
4 Haziran 2018’de Gazze'de gaz sıkıntısı nedeniyle derme çatma evlerde kalan Filistinliler, Ramazan ayında topladıkları tahta parçalarını yakarak yemeklerini pişirmişti (solda). 19 Şubat 2026’da ise Bureyc Mülteci Kampı’nda yaşayan, 20 yıl İsrail hapishanelerinde tutuklu kalan ve kanser hastası olan Filistinli Muhammed Avde el-Mabhuh; ailesiyle iftarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında yapmıştı (sağda).
18 Mayıs 2019’da Filistinlilere, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda Gazze kentinde yıkılan evlerin molozları arasında iftar yemeği verilmişti (solda). 26 Şubat 2026’da ise Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin Muhabarat bölgesinde, İsrail’in yıktığı binaların enkazı arasında yerinden edilmiş Filistinliler için toplu iftar programı düzenlenmişti (sağda
18 Mayıs 2019’da Filistinlilere, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda Gazze kentinde yıkılan evlerin molozları arasında iftar yemeği verilmişti (solda). 26 Şubat 2026’da ise Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin Muhabarat bölgesinde, İsrail’in yıktığı binaların enkazı arasında yerinden edilmiş Filistinliler için toplu iftar programı düzenlenmişti (sağda).
26 Nisan 2020’de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu evleri tamamen yıkılan Filistinli Hamude Ebu Amre ailesi, Ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını boş arazide kurdukları yer sofrasında açmıştı (solda). 20 Şubat 2026’da ise Bureyc Kampı'nda bölgesinde yaşayan Sana Ebu Abdou ailesiyle birlikte iftarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında yapmıştı (sağda).
24 Mart 2023’te Gazze'de bir hayır kurumu, Ramazan ayının ikinci gününde büyük kazanlarda pişirilen çorbayı, iftar öncesi eş-Şucaiye Mahallesi'ndeki yoksul ailelere dağıtmıştı (solda). 23 Şubat 2026’da ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişini kısıtlaması nedeniyle kentteki gıda sıkıntısı devam ederken, bir hayır kurumu, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler için yemek dağıtımı yapmıştı (sağda).
11 Mart 2024’te, Ramazan ayının ilk gününde İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırıları devam ederken; Deyr Belah kentinde yaşayan Filistinli Halit el-Naci, saldırılar sonucu yıkılan evinin enkazı üstünde ailesiyle ilk iftarını yapmıştı (solda). 25 Şubat 2026’da ise Filistinli Nasır ailesi, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda bulunan Ebu Hilve Okulu’nun enkazında iftar yapmıştı (sağda).
13 Mart 2025’te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da Filistinliler; İsrail güçlerinin yıktığı Salim Abu Muslim Camisi'nin enkazı üzerinde iftarlarını açmıştı (solda). 18 Şubat 2026’da ise Gazze’nin orta kesimindeki Rimal Mahallesi’nde yaşayan Filistinli aile, Ramazanın ilk iftarını İsrail’in son saldırılarında yıkılan El Abbas Camisi’nin enkazı üzerinde yapmıştı (sağda).
1 Mart 2025’te Gazze’nin Refah kentinde Filistinliler için Ramazan ayının ilk gününde; İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve enkazın arasında toplu iftar programı düzenlenmişti. 18 Şubat 2026’da ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayı dolayısıyla Gazze’nin kuzeyindeki Nafak bölgesinde yerinden edilen Filistinliler için iftar programı düzenlemişti (sağda).
14 Mart 2025’te Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Nasr Mahallesi'nde İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve enkazın arasında kurulan sofrada, Filistinliler birlikte oruç açmıştı (solda). 3 Mart 2026’da ise Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla bir hayır kurumu, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinliler toplu iftar programı düzenlemişti (sağda).