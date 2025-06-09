Filistinliler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi.
Hasarlı okullara sığınan Filistinliler açlık, susuzlukla ve pislikle mücadele ediyor.
Filistinliler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi.
Hasarlı okullara sığınan Filistinliler açlık, susuzlukla ve pislikle mücadele ediyor.
Yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum kalıyor.
Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir okula sığınan Filistinliler, temiz su ihtiyaçlarını bölgeye getirilen su tankerlerinden doldurdukları bidonlarla karşılamaya çalışıyor.
Su kuyrukları ve çocukların çadırlarına su taşımak için yaşadıkları mücadele çekilen fotoğraf karalerine yansıyor.
Çocukların mutsuz, halsiz ve bitkin olduğu gözlerden kaçmıyor.