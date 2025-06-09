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Yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum kalıyor.

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Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir okula sığınan Filistinliler, temiz su ihtiyaçlarını bölgeye getirilen su tankerlerinden doldurdukları bidonlarla karşılamaya çalışıyor.