İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları

İran'ın balistik ve hipersonik füzeleri, İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemleri olan Arrow-2 ve Arrow-3'ü zorladı.

12/26 facebook whatsapp twitter

İran'ın füze programının, Orta Doğu'daki en büyük ve çeşitli cephaneliğe sahip olduğu biliniyor ve bu çatışmada füzelerin manevra kabiliyeti ile hızı, İsrail'in savunmasını aşmada etkili oldu.