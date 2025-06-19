İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları
İran'ın beklenmedik füze saldırıları ile sarsılan İsrail'de bir çok bölge, adeta enkaza döndü.
Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor.
İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine ve askeri liderlerine yönelik sürpriz bir hava saldırısı başlatması, iki ülke arasındaki çatışmanın fitilini ateşledi.
İran'ın nükleer programını "yok etme" hedefiyle gerçekleştirilen bu saldırılar, İran'da üst düzey komutanlar ile nükleer bilim insanlarının öldürülmesine neden oldu.
İsrail’in başlattığı saldırıların ardından İran bu sabah saatlerinde geniş çaplı bir füze saldırısıyla karşılık verdi.
İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, İran'dan Tel Aviv, Kudüs, Ramat Gan, Holon ve Birüssebi (Berşeva) gibi birçok bölgeye 20'den fazla balistik füze ateşlendi.
Bu füzelerden üçü, Birüssebi'deki Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet ederek ağır hasara yol açtı.
İran'ın saldırısı sonucu Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölge, adeta hayalet şehre dönüştü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'in merkez ve güney bölgelerinde en az dört noktayı vurduğunu bildirdi.
Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon'da binalara isabet eden füzeler, yoğun patlamalara ve hasara neden oldu.
Kudüs'te ise sabah saat 07:10 civarında duyulan patlamalar, çatışmanın başlangıcından bu yana kaydedilen en şiddetli patlamalar olarak nitelendirildi.
İran'ın balistik ve hipersonik füzeleri, İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemleri olan Arrow-2 ve Arrow-3'ü zorladı.
İran'ın füze programının, Orta Doğu'daki en büyük ve çeşitli cephaneliğe sahip olduğu biliniyor ve bu çatışmada füzelerin manevra kabiliyeti ile hızı, İsrail'in savunmasını aşmada etkili oldu.
İsrail Hava Kuvvetleri, füzelerin çoğunu engellediğini iddia etse de, Soroka Hastanesi'ne ve diğer sivil hedeflere isabet eden füzeler, savunma sistemlerinin yetersiz kaldığına işaret ediyor.
İran füzelerinin İsrail karargahları ve hedeflerinde ağır yıkıma sebep olmasının ardından, Netanyahu'nun güvendiği orduda yaşanan dikkat çekici gerileme gözler önüne serildi.
İran'ı kontrol altına alma umuduyla saldırıları başlatan İsrail ordusu, İran'ın bu yoğun saldırıları karşısında ağır bir hezimete uğradı.
Tel Aviv ve Kudüs gibi stratejik şehirlerdeki patlamalar ve ağır yıkım, kameralar tarafından da kaydedildi.
İsrail makamları, en az 30 kişinin yaralandığını duyurdu, ancak ölü sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Birçok medya kuruluşu da, İsrail'in yenilgiyi gizlemek adına ölü sayısını kasıtlı olarak İran'ın açıkladığı kayıplardan daha az olacak şekilde verdiğini öne sürdü.