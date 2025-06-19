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İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları

İran'ın beklenmedik füze saldırıları ile sarsılan İsrail'de bir çok bölge, adeta enkaza döndü.

Ensonhaber (Büşra Yıldız)
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 1/26

Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 2/26

 İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine ve askeri liderlerine yönelik sürpriz bir hava saldırısı başlatması, iki ülke arasındaki çatışmanın fitilini ateşledi.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 3/26

İran'ın nükleer programını "yok etme" hedefiyle gerçekleştirilen bu saldırılar, İran'da üst düzey komutanlar ile nükleer bilim insanlarının öldürülmesine neden oldu.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 4/26

İsrail’in başlattığı saldırıların ardından İran bu sabah saatlerinde geniş çaplı bir füze saldırısıyla karşılık verdi. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 5/26

İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, İran'dan Tel Aviv, Kudüs, Ramat Gan, Holon ve Birüssebi (Berşeva) gibi birçok bölgeye 20'den fazla balistik füze ateşlendi. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 6/26

Bu füzelerden üçü, Birüssebi'deki Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet ederek ağır hasara yol açtı. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 7/26

İran'ın saldırısı sonucu Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölge, adeta hayalet şehre dönüştü.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 8/26

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'in merkez ve güney bölgelerinde en az dört noktayı vurduğunu bildirdi. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 9/26

Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon'da binalara isabet eden füzeler, yoğun patlamalara ve hasara neden oldu. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 10/26

Kudüs'te ise sabah saat 07:10 civarında duyulan patlamalar, çatışmanın başlangıcından bu yana kaydedilen en şiddetli patlamalar olarak nitelendirildi.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 11/26

İran'ın balistik ve hipersonik füzeleri, İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemleri olan Arrow-2 ve Arrow-3'ü zorladı.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 12/26

 İran'ın füze programının, Orta Doğu'daki en büyük ve çeşitli cephaneliğe sahip olduğu biliniyor ve bu çatışmada füzelerin manevra kabiliyeti ile hızı, İsrail'in savunmasını aşmada etkili oldu. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 13/26

İsrail Hava Kuvvetleri, füzelerin çoğunu engellediğini iddia etse de, Soroka Hastanesi'ne ve diğer sivil hedeflere isabet eden füzeler, savunma sistemlerinin yetersiz kaldığına işaret ediyor. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 14/26

İran füzelerinin İsrail karargahları ve hedeflerinde ağır yıkıma sebep olmasının ardından, Netanyahu'nun güvendiği orduda yaşanan dikkat çekici gerileme gözler önüne serildi.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 15/26

İran'ı kontrol altına alma umuduyla saldırıları başlatan İsrail ordusu,  İran'ın bu yoğun saldırıları karşısında ağır bir hezimete uğradı.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 16/26

Tel Aviv ve Kudüs gibi stratejik şehirlerdeki patlamalar ve ağır yıkım, kameralar tarafından da kaydedildi.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 17/26

İsrail makamları, en az 30 kişinin yaralandığını duyurdu, ancak ölü sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. 

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 18/26

Birçok medya kuruluşu da, İsrail'in yenilgiyi gizlemek adına ölü sayısını kasıtlı olarak İran'ın açıkladığı kayıplardan daha az olacak şekilde verdiğini öne sürdü.

İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 19/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 20/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 21/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 22/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 23/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 24/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 25/26
İran füzeleriyle vurulan İsrail'den yıkım manzaraları 26/26