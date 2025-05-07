Hindistan, Pakistan'a saldırdı.
Hindistan’ın Pakistan’a saldırısında can kaybı 26’ya, yaralı sayısı 46’ya yükseldi.
Hindistan, Pakistan'a saldırdı.
Hindistan’ın Pakistan’a saldırısında can kaybı 26’ya, yaralı sayısı 46’ya yükseldi.
Hindistan bu aşamada, ülke çapında sivil savunma tatbikatları düzenlemeye başladı.
Hindistan İçişleri Bakanlığı, Pakistan ile artan gerilim nedeniyle eyaletlere sivil savunma tatbikatları düzenlemeleri talimatını verdi.
İçişleri Bakanı, başkent Yeni Delhi'de bir okulda öğrenciler yapılan güvenlik tatbikatına katıldı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan Delhi Devlet Okulu’nda öğrenciler, düzenlenen bir tatbikata katıldı.