Hindistan’ın doğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati kentinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, yaşamı felç etti.
Birçok mahalle sular altında kalırken, ulaşım aksadı, bazı bölgelerde araçlar yolda mahsur kaldı.
Hindistan’ın doğusundaki Assam eyaletine bağlı Guwahati kentinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, yaşamı felç etti.
Birçok mahalle sular altında kalırken, ulaşım aksadı, bazı bölgelerde araçlar yolda mahsur kaldı.
Afet müdahale ekipleri, sel sularında kalan vatandaşları güvenli alanlara taşımak için yoğun çaba harcadı.
Guwahati’de etkili olan aralıksız yağışlar sonrası caddeler adeta nehre döndü.
Rukminigaon bölgesinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte birçok araç yolda kaldı.
SDRF ekipleri, iş makineleri ve botlarla sokak sokak dolaşarak mahsur kalanları kurtardı.