Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.
Bu süreçte martıların, göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi objektiflere yansıdı.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.
Bu süreçte martıların, göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi objektiflere yansıdı.
Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, inci kefallerini avlayarak besleniyor.
Çevre halkı, her yıl yaşanan bu göçü görmeye geliyor.
Göç eden balıklar suda tersine bir yolculuk yaparken, aynı zamanda martıların saldırısına maruz kalıyor.
İnci kefalleri soyunun devamı için göçü tamamlamak isterken, aynı zamanda martılar da beslenerek hayatta kalmayı amaçlıyor.