Irak'ta Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitleri için anma töreni

11/27 facebook whatsapp twitter

Bu olay, Şii inancında adalet, direniş ve fedakârlık sembolü olarak kabul edilir ve her yıl törenlerle yâd edilir. Sünni Müslümanlar da bu günü anar, ancak genellikle daha sade bir şekilde, mevlit veya dua ile yâd ederler.