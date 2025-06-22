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İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri

ABD, İran'ın nükleer tesislerini hedef alırken İran misilleme olarak İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı başlattı. Saldırıda oluşan hasar ise pek çok noktada görüntülendi.

Ensonhaber (Burak Hakkı Polat)
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 1/99

İsrail ile İran arasındaki savaşta 10. güne girildi. 

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 2/99

Gerilim bir türlü azalmazken savaştaki konumunun ne olacağı belirsiz olan ABD resmen savaşa dahil oldu. 

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 3/99

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 4/99

ABD'nin saldırsının ardından İran tarafından İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı başlatıldı. 

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 5/99

Misilleme olarak fırlattığı füzelerden bir kısmı, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentine isabet etti. Saldırı sonucu bazı binalarda hasar oluştu.

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 6/99

İran’ın fırlattığı füzeler nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 7/99

Misilleme saldırılarının ardından İsrail’de binlerce kişi mal varlıklarında meydana gelen zarar nedeniyle devlete tazminat başvurusunda bulundu.

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 8/99

İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in kuzeybatısındaki Hayfa kentine isabet ettiği bildirildi. İsrail polisi ve sivil savunma ekipleri, füzenin düştüğü noktada çalışma başlattı.

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 9/99

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, misilleme saldırılarıyla ilgili olarak tüm sonuçlardan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. 

İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 10/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 11/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 12/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 13/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 14/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 15/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 16/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 17/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 18/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 19/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 20/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 21/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 22/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 23/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 24/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 25/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 26/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 27/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 28/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 29/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 30/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 31/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 32/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 33/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 34/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 35/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 36/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 37/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 38/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 39/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 40/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 41/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 42/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 43/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 44/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 45/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 46/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 47/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 48/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 49/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 50/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 51/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 52/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 53/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 54/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 55/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 56/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 57/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 58/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 59/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 60/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 61/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 62/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 63/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 64/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 65/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 66/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 67/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 68/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 69/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 70/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 71/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 72/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 73/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 74/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 75/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 76/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 77/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 78/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 79/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 80/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 81/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 82/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 83/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 84/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 85/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 86/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 87/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 88/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 89/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 90/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 91/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 92/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 93/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 94/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 95/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 96/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 97/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 98/99
İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri 99/99