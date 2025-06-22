İran'ın, İsrail'e saldırısından sonra yıkım kareleri
ABD, İran'ın nükleer tesislerini hedef alırken İran misilleme olarak İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı başlattı. Saldırıda oluşan hasar ise pek çok noktada görüntülendi.
İsrail ile İran arasındaki savaşta 10. güne girildi.
Gerilim bir türlü azalmazken savaştaki konumunun ne olacağı belirsiz olan ABD resmen savaşa dahil oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
ABD'nin saldırsının ardından İran tarafından İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı başlatıldı.
Misilleme olarak fırlattığı füzelerden bir kısmı, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentine isabet etti. Saldırı sonucu bazı binalarda hasar oluştu.
İran’ın fırlattığı füzeler nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
Misilleme saldırılarının ardından İsrail’de binlerce kişi mal varlıklarında meydana gelen zarar nedeniyle devlete tazminat başvurusunda bulundu.
İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in kuzeybatısındaki Hayfa kentine isabet ettiği bildirildi. İsrail polisi ve sivil savunma ekipleri, füzenin düştüğü noktada çalışma başlattı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, misilleme saldırılarıyla ilgili olarak tüm sonuçlardan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.