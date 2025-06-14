İran ordusu, İsrail’in farklı kentlerine gerçekleştirdiği saldırılara karşılık, geniş çaplı misilleme operasyonu başlattı.
Bu kapsamda, Tel Aviv ve çevresine yüzlerce balistik füze atıldı.
İran ordusu, İsrail’in farklı kentlerine gerçekleştirdiği saldırılara karşılık, geniş çaplı misilleme operasyonu başlattı.
Bu kapsamda, Tel Aviv ve çevresine yüzlerce balistik füze atıldı.
Roketlerin isabet ettiği Ramat Gan bölgesinde, çok sayıda bina ağır hasar görerek çöktü.
Bölgede bulunan araçlar da büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.
İsrail ordusu, güvenlik önlemleri kapsamında Ramat Gan ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşları hızla tahliye etti.
Tahliye edilen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.