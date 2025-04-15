İspanya'nın Tenerife Adası'nda Paskalya kutlamaları, geleneksel Kutsal Hafta alayıyla binlerce kişiyi sokaklara taşıdı.
San Cristobal de La Laguna'daki geçit törenine, farklı gruplara üye birçok Hristiyan katıldı.
İspanya'nın Tenerife Adası'nda Paskalya kutlamaları, geleneksel Kutsal Hafta alayıyla binlerce kişiyi sokaklara taşıdı.
San Cristobal de La Laguna'daki geçit törenine, farklı gruplara üye birçok Hristiyan katıldı.
Paskalya, Hristiyanlık inancında, İsa'nın ölümünden sonra dirilişini simgeleyen en önemli dini bayramdır.
Bu bayram, Kutsal Hafta (Semana Santa) boyunca kutlanır ve özellikle İspanya'nın çeşitli bölgelerinde büyük alaylarla, dini geçit törenleriyle kutlanır.
Paskalya, tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Özellikle Katolik ve Protestan toplulukları için büyük öneme sahiptir. Kanarya Adaları gibi bölgelerde, yerel halk ve turistler bir arada bu dini bayramı kutlar.
Paskalya'da, Hristiyanlar, İsa'nın ölümünün ve dirilişinin hatırlanması amacıyla çeşitli dini törenlere katılır.