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Paskalya, tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Özellikle Katolik ve Protestan toplulukları için büyük öneme sahiptir. Kanarya Adaları gibi bölgelerde, yerel halk ve turistler bir arada bu dini bayramı kutlar.

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Paskalya'da, Hristiyanlar, İsa'nın ölümünün ve dirilişinin hatırlanması amacıyla çeşitli dini törenlere katılır.