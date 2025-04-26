İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve aylardır süren yoğun saldırıları, bölgede tarifsiz bir insani krize yol açtı.
Nüfusun büyük bölümü yerinden edilirken, en temel yaşam haklarına bile erişim neredeyse imkansız hale geldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve aylardır süren yoğun saldırıları, bölgede tarifsiz bir insani krize yol açtı.
Nüfusun büyük bölümü yerinden edilirken, en temel yaşam haklarına bile erişim neredeyse imkansız hale geldi.
İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 60 bine dayanmış durumda.
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere siviller hedef alınırken, Gazze’de yaşananlar uluslararası hukuk çevrelerinde soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar olarak değerlendiriliyor.
Bir yanda ağır bombardımanlar ve yıkım, diğer yanda açlıkla mücadele eden Filistinliler, her yeni gün bir başka saldırının acısıyla uyanıyor.
İsrail’in saldırıları yalnızca binaları değil, hayatları da enkaza çeviriyor.