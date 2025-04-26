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Bir yanda ağır bombardımanlar ve yıkım, diğer yanda açlıkla mücadele eden Filistinliler, her yeni gün bir başka saldırının acısıyla uyanıyor.

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İsrail’in saldırıları yalnızca binaları değil, hayatları da enkaza çeviriyor.