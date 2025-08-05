İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed
İsrail saldırısı sonucu vücudunda yanık oluşan küçük Muhammed, tedavi olmayı bekliyor.
Küçük Muhammed’in bedeninde yanıklar oluştu.
Saldırının ortasında kalan küçük Muhammed, henüz çocuk yaşta savaşın en ağır izlerini bedeninde taşımaya başladı.
Minik bedeni, bombaların bıraktığı yanıklarla kaplandı.
Henüz oyun çağındaki bir çocuk, savaşın karanlık yüzüyle tanıştı.
İsrail saldırısında yaralanan küçük Muhammed’in vücudu yanıklarla kaplandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırı sonucu çıkan yangında 6 yaşındaki Muhammed Mustafa Ma'ruf yanarak yaralandı.
Ailesiyle birlikte Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu’na sığınan Muhammed, hayati öneme sahip ilaçlara erişimin olmadığı bölgede tedavi olmayı bekliyor.