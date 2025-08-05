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İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed

İsrail saldırısı sonucu vücudunda yanık oluşan küçük Muhammed, tedavi olmayı bekliyor.

Ensonhaber (Aslı Didari)
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 1/29

Küçük Muhammed’in bedeninde yanıklar oluştu.

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 2/29

Saldırının ortasında kalan küçük Muhammed, henüz çocuk yaşta savaşın en ağır izlerini bedeninde taşımaya başladı. 

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 3/29

Minik bedeni, bombaların bıraktığı yanıklarla kaplandı.

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 4/29

Henüz oyun çağındaki bir çocuk, savaşın karanlık yüzüyle tanıştı.

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 5/29

İsrail saldırısında yaralanan küçük Muhammed’in vücudu yanıklarla kaplandı.

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 6/29

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırı sonucu çıkan yangında 6 yaşındaki Muhammed Mustafa Ma'ruf yanarak yaralandı. 

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 7/29

Ailesiyle birlikte Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu’na sığınan Muhammed, hayati öneme sahip ilaçlara erişimin olmadığı bölgede tedavi olmayı bekliyor.

İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 8/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 9/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 10/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 11/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 12/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 13/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 14/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 15/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 16/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 17/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 18/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 19/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 20/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 21/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 22/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 23/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 24/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 25/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 26/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 27/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 28/29
İsrail saldırısının hedefi olan çocuklardan biri: Muhammed 29/29