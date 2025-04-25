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İsrail'in ağır bombardımanı ve yardımları engellemesiyle Gazze, tüm temel ihtiyaçlardan yoksun kocaman bir yıkım alanına dönüştü.

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Gazze’nin sahil şeridi, bir zamanlar balıkçı teknelerinin sallandığı, ailelerin nefes aldığı bir yerken, şimdi yıkılmış binaların ve kaybolmuş hayatların mezarlığına dönüştü.