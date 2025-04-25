7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar, yalnızca şehrin altyapısını tahrip etmekle kalmadı, aynı zamanda Gazze’nin özünü de yok etti.
Savaşın izleri, Gazze’nin her köşesine, her binasına ve her sokağına kazındı.
7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar, yalnızca şehrin altyapısını tahrip etmekle kalmadı, aynı zamanda Gazze’nin özünü de yok etti.
Savaşın izleri, Gazze’nin her köşesine, her binasına ve her sokağına kazındı.
Binlerce insan, kısa bir süre önce içten kahkahalar attığı yuvalarının enkazında can verdi.
Saldırılardan sonra hayatta kalan Gazzeliler ise, tüm sevdiklerini ve can güvenliklerini kaybetmenin acısıyla, her gün ölüm korkusuyla yaşamaya mahkum oldu.
İsrail'in ağır bombardımanı ve yardımları engellemesiyle Gazze, tüm temel ihtiyaçlardan yoksun kocaman bir yıkım alanına dönüştü.
Gazze’nin sahil şeridi, bir zamanlar balıkçı teknelerinin sallandığı, ailelerin nefes aldığı bir yerken, şimdi yıkılmış binaların ve kaybolmuş hayatların mezarlığına dönüştü.