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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nın ekosistemini ve kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle kaydetti.

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İstanbul Boğazı'nın kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla ölümsüzleştirildi.