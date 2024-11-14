İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi.
Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı'nın altındaki canlıların yaşam alanları merak ediliyordu.
İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi.
Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı'nın altındaki canlıların yaşam alanları merak ediliyordu.
Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nın ekosistemini ve kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğiyle kaydetti.
İstanbul Boğazı'nın kültürel varlıklarını, su altı kamerasıyla ölümsüzleştirildi.
Görüntülerde "kentin zarif simgesi" olarak nitelenen ve restorasyonla yenilenen Kız Kulesi de bulunuyor.
Kız Kulesi'nin altı görüntülendi.