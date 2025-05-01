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Valilik açıklamasında, Taksim’e çıkan tüm yolların sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi.

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Bu kapsamda, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde belirlenen noktalar da dahil olmak üzere çok sayıda güzergâhta geçişlere izin verilmiyor.