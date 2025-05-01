İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.
Taksim Meydanı ve çevresi başta olmak üzere, şehrin pek çok ana arterinde kısıtlamalar devreye sokuldu.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.
Taksim Meydanı ve çevresi başta olmak üzere, şehrin pek çok ana arterinde kısıtlamalar devreye sokuldu.
Valilik açıklamasında, Taksim’e çıkan tüm yolların sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde belirlenen noktalar da dahil olmak üzere çok sayıda güzergâhta geçişlere izin verilmiyor.
Ulaşımda aksamaların yaşanmaması adına İstanbulluların toplu taşıma ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Emniyet birimleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.