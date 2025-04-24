Megakent 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...
AFAD'dan edinilen bilgilerde, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Megakent 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...
AFAD'dan edinilen bilgilerde, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem sonrası uzmanlardan yapılan açıklamada, panik ile camdan atlayan bazı vatandaşlarımızın yaralandığı bildirildi.
Herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığı kaydedildi.
Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi. Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için ekipler çalışma yaptı.
Ayrıca, Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.