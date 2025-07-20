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İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı

Tarihi Haliç, her sabah kürek sesleriyle uyanıyor. Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü, hem sporun ruhunu yaşatıyor hem de İstanbul’un kalbinde yeni bir nefes alanı sunuyor.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 1/21

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan kürek, İstanbul’da yeniden hayat buluyor. 

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 2/21

Kökleri Antik Yunan’a uzanan ve dünyanın en eski spor dallarından biri olarak kabul edilen kürek sporu, Haliç’in durgun su yapısı ile bir araya gelidiğinde büyük bir avantaj sağlıyor.

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 3/21

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen sporcular, İstanbul’un eşsiz silüetine karşı Haliç’te kürek çekerek güne başlıyor. 

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 4/21

Haliç’in sakin sularında hem fiziksel dayanıklılıklarını test ediyor hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşıyorlar.

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 5/21

Yıl boyunca düzenlenen antrenmanlarla birlikte, zaman zaman ulusal ve uluslararası yarışmalara da hazırlık yapan sporcular, Haliç’in su yüzeyinde süzülen tekneleriyle İstanbul’a bambaşka bir sabah görüntüsü kazandırıyor.

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 6/21

Kürek sporu; fiziksel dayanıklılık, ekip uyumu ve zihinsel denge gerektirmesiyle bilinirken, doğayla kurduğu bağ sayesinde hem ruhsal hem de fiziksel bir terapi niteliği taşıyor.

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 7/21

İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, suya inen her kürek darbesi, şehrin kaotik ritminden kısa bir kaçış anlamına geliyor.

İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 8/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 9/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 10/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 11/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 12/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 13/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 14/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 15/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 16/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 17/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 18/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 19/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 20/21
İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı 21/21