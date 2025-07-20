İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı
Tarihi Haliç, her sabah kürek sesleriyle uyanıyor. Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü, hem sporun ruhunu yaşatıyor hem de İstanbul’un kalbinde yeni bir nefes alanı sunuyor.
Dünyanın en eski spor dallarından biri olan kürek, İstanbul’da yeniden hayat buluyor.
Kökleri Antik Yunan’a uzanan ve dünyanın en eski spor dallarından biri olarak kabul edilen kürek sporu, Haliç’in durgun su yapısı ile bir araya gelidiğinde büyük bir avantaj sağlıyor.
Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen sporcular, İstanbul’un eşsiz silüetine karşı Haliç’te kürek çekerek güne başlıyor.
Haliç’in sakin sularında hem fiziksel dayanıklılıklarını test ediyor hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşıyorlar.
Yıl boyunca düzenlenen antrenmanlarla birlikte, zaman zaman ulusal ve uluslararası yarışmalara da hazırlık yapan sporcular, Haliç’in su yüzeyinde süzülen tekneleriyle İstanbul’a bambaşka bir sabah görüntüsü kazandırıyor.
Kürek sporu; fiziksel dayanıklılık, ekip uyumu ve zihinsel denge gerektirmesiyle bilinirken, doğayla kurduğu bağ sayesinde hem ruhsal hem de fiziksel bir terapi niteliği taşıyor.
İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, suya inen her kürek darbesi, şehrin kaotik ritminden kısa bir kaçış anlamına geliyor.