İstanbul’un kalbi Haliç'te kürek zamanı

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan kürek, İstanbul’da yeniden hayat buluyor.

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Kökleri Antik Yunan’a uzanan ve dünyanın en eski spor dallarından biri olarak kabul edilen kürek sporu, Haliç’in durgun su yapısı ile bir araya gelidiğinde büyük bir avantaj sağlıyor.