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İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelirken en çok etkilenen illerden biri de İzmir oldu. Bu defa Buca ilçesinde yangın çıkarken havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ensonhaber (Burak Hakkı Polat)
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 1/57

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 2/57

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 3/57

Gece boyunca ekipler yangının mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için müdahalede bulundu.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 4/57

Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 5/57

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 6/57

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 7/57

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 8/57

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 9/57

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar mevkisinden itibaren çift taraflı trafiğe kapatılmıştı.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 10/57

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 11/57

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 12/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 13/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 14/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 15/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 16/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 17/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 18/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 19/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 20/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 21/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 22/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 23/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 24/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 25/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 26/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 27/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 28/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 29/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 30/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 31/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 32/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 33/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 34/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 35/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 36/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 37/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 38/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 39/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 40/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 41/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 42/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 43/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 44/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 45/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 46/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 47/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 48/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 49/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 50/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 51/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 52/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 53/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 54/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 55/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 56/57
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor 57/57