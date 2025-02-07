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Renkleriyle çevreyi adeta bir kartpostala dönüştüren bu kuşlar, bölgenin doğal zenginliğini simgeliyor.

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Doğu Akdeniz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, aralarında flamingoların da bulunduğu 300 farklı türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.