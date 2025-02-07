Doğu Akdeniz’in en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, adeta bir doğa cennetini andırıyor
Bu bölge, binlerce kuşa ev sahipliği yaparken, flamingoların zarif ve göz alıcı görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Doğu Akdeniz’in en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, adeta bir doğa cennetini andırıyor
Bu bölge, binlerce kuşa ev sahipliği yaparken, flamingoların zarif ve göz alıcı görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Renkleriyle çevreyi adeta bir kartpostala dönüştüren bu kuşlar, bölgenin doğal zenginliğini simgeliyor.
Doğu Akdeniz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, aralarında flamingoların da bulunduğu 300 farklı türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.
Flamingolar, kış aylarında besin bulmak için İzmir Körfezi'nin sığ sularında hareket ediyor, iç körfezdeki Alsancak Limanı ve Meles Deltası gibi bölgelere gelip şehir merkezine yaklaşıyor
Yaklaşık 50 flamingo, günün ilk ışıklarıyla avlanmaya başlayarak gün boyu iç körfezde beslenmeye devam ediyor.