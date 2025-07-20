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Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi

Peterborough kentinde düzenlenen ‘Lock & Paddle 2025’ etkinliği, onlarca kanonun aynı anda tarihi kanal kilidine girmesiyle görsel bir şölene dönüştü. Kanada Parklar Günü kapsamında gerçekleşen etkinlik, Trent–Severn su yolu üzerindeki 120 yıllık hidrolik kilitte unutulmaz anlara sahne oldu.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 1/26

Kanada Parklar Günü kutlamaları kapsamında Ontario eyaletinde renkli bir etkinlik düzenlendi. 

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 2/26

Peterborough kentinde bir araya gelen yüzlerce kanocu, 1904 yılında inşa edilen tarihi Trent–Severn Su Yolu üzerindeki Peterborough Hidrolik Kanal Kilidi'nde buluştu.

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 3/26

‘Lock & Paddle 2025’ adı verilen etkinlikte katılımcılar, kürek çekerek kanal kilidinin içine yerleşti. 

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 4/26

Dünyanın en büyük hidrolik kilitlerinden biri olan bu yapıda, kanocular yaklaşık 20 metre yükseğe çıkarıldı ve ardından tekrar indirildi.

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 5/26

Aynı anda yüzlerce kanonun kilit havuzunda yer alması, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 6/26

Etkinlik sadece kano tutkunlarını değil, doğa severleri ve fotoğrafçılığı sevenleri de bir araya getirdi. 

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 7/26

Her yıl temmuz ayında düzenlenen bu özel buluşma, Kanada’nın doğal mirasına olan ilgiyi artırmayı ve su yollarının korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 8/26

Peterborough kilidi, 120 yıllık tarihiyle Kanada mühendisliğinin simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor. 

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 9/26

Etkinliğin, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla yapılması hedefleniyor.

Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 10/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 11/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 12/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 13/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 14/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 15/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 16/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 17/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 18/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 19/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 20/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 21/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 22/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 23/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 24/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 25/26
Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi 26/26