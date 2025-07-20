Kanada’da yüzlerce kanocu tarihi kanal kilidinde bir araya geldi
Peterborough kentinde düzenlenen ‘Lock & Paddle 2025’ etkinliği, onlarca kanonun aynı anda tarihi kanal kilidine girmesiyle görsel bir şölene dönüştü. Kanada Parklar Günü kapsamında gerçekleşen etkinlik, Trent–Severn su yolu üzerindeki 120 yıllık hidrolik kilitte unutulmaz anlara sahne oldu.
Kanada Parklar Günü kutlamaları kapsamında Ontario eyaletinde renkli bir etkinlik düzenlendi.
Peterborough kentinde bir araya gelen yüzlerce kanocu, 1904 yılında inşa edilen tarihi Trent–Severn Su Yolu üzerindeki Peterborough Hidrolik Kanal Kilidi'nde buluştu.
‘Lock & Paddle 2025’ adı verilen etkinlikte katılımcılar, kürek çekerek kanal kilidinin içine yerleşti.
Dünyanın en büyük hidrolik kilitlerinden biri olan bu yapıda, kanocular yaklaşık 20 metre yükseğe çıkarıldı ve ardından tekrar indirildi.
Aynı anda yüzlerce kanonun kilit havuzunda yer alması, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
Etkinlik sadece kano tutkunlarını değil, doğa severleri ve fotoğrafçılığı sevenleri de bir araya getirdi.
Her yıl temmuz ayında düzenlenen bu özel buluşma, Kanada’nın doğal mirasına olan ilgiyi artırmayı ve su yollarının korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Peterborough kilidi, 120 yıllık tarihiyle Kanada mühendisliğinin simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Etkinliğin, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla yapılması hedefleniyor.