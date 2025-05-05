Karabük’ün Eflani ilçesinde, nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği açmaya başladı.
Doğal ortamda kendiliğinden yetişen çiçek, koyu pembe tonlarıyla dikkat çekiyor.
Karabük’ün Eflani ilçesinde, nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği açmaya başladı.
Doğal ortamda kendiliğinden yetişen çiçek, koyu pembe tonlarıyla dikkat çekiyor.
Mayıs ayında kısa bir süreliğine görülebilen bu nadir bitki, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Bulunduğu bölgede toplanması ve zarar verilmesi yasak.