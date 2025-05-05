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Karabük’ün Eflani ilçesinde, nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan “ayı gülü” olarak bilinen paeonia officinalis çiçeği açmaya başladı.

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Doğal ortamda kendiliğinden yetişen çiçek, koyu pembe tonlarıyla dikkat çekiyor.