Türkiye'nin her köşesinde gün batımı ayrı güzel.
Karaman'ın eşsiz doğasında gün batımında gözler kızım gökyüzündeki görkenli Türk bayrağına çevrildi.
Türkiye'nin her köşesinde gün batımı ayrı güzel.
Karaman'ın eşsiz doğasında gün batımında gözler kızım gökyüzündeki görkenli Türk bayrağına çevrildi.
Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Karaman ili, bugün de gün batımı manzaraları ile gündeme taşındı.
Yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezlerine sahip Karaman'da gün batımı manzarası kendisine hayran bıraktı.
Kültür ve sanatla anılan kent doğal güzellikleri ile de ortaya çıktı.