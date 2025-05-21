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Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Karaman ili, bugün de gün batımı manzaraları ile gündeme taşındı.

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Yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezlerine sahip Karaman'da gün batımı manzarası kendisine hayran bıraktı.