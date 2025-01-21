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Yangın anında konutlayan 238 kayıtlı kişinin olduğu ve 66 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralı olmak üzere 51 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Bu yaralılardan 17'si taburcu edildi.