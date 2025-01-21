Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 500 kişi kapasiteli bir otelden dün gece saat 03.27'de yangın ihbarı geldi.
Yangına ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 500 kişi kapasiteli bir otelden dün gece saat 03.27'de yangın ihbarı geldi.
Yangına ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı.
12 katlı oteldeki yangının 4. katta bulunan yemek bölümünden çıktığı ve binanın ahşap kısımları nedeni ile kontrol altına alınmasının güçleştiği bildiriliyor.
Yangın sırasında konaklayanların uyuyor olması ve yangını haber veren alarmın çalmaması, kayıpların arttırma endişesini artırıyor.
Yangın anında konutlayan 238 kayıtlı kişinin olduğu ve 66 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralı olmak üzere 51 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bu yaralılardan 17'si taburcu edildi.