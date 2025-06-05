Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Kiamako hayvan pazarı, Kurban Bayramı yaklaşırken hareketlendi.
Ülke genelinden getirilen küçükbaş hayvanlar, bayram alışverişini yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Kiamako hayvan pazarı, Kurban Bayramı yaklaşırken hareketlendi.
Ülke genelinden getirilen küçükbaş hayvanlar, bayram alışverişini yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kimi üreticiler ellerindeki koyun ve keçileri satışa çıkarırken, kimi vatandaşlar bayramda kurban edilecek hayvan arayışına girdi.
Hayvanların sağlık kontrolü yapılırken, pazarda kurbanlıkların fiyatları ve kalitesi üzerine sık sık pazarlıklar yaşanıyor.
Bayram öncesi yükselen talep, hayvan pazarında adeta bir canlılık yarattı.
Küçükbaş hayvan üreticileri, bayram döneminin kendileri için en yoğun ve kazançlı zaman olduğunu belirtiyor.