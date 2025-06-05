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Kimi üreticiler ellerindeki koyun ve keçileri satışa çıkarırken, kimi vatandaşlar bayramda kurban edilecek hayvan arayışına girdi.

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Hayvanların sağlık kontrolü yapılırken, pazarda kurbanlıkların fiyatları ve kalitesi üzerine sık sık pazarlıklar yaşanıyor.