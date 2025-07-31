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Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği

Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği sabır, sadakat ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.

Ensonhaber (Burak Hakkı Polat)
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 1/16

Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde, yüzyıllardır sürdürülen kartal terbiyeciliği geleneği yeniden canlanıyor.

Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 2/16

"Münüşkör" adı verilen bu gelenekte, “bürkütçü” olarak adlandırılan eğitmenler, kartalları henüz yavruyken doğadan alıp özel bir eğitimle yetiştiriyor. 

Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 3/16

Eğitim süreci boyunca kartal ile eğitmeni arasında güçlü bir bağın kurulduğu bu eğitimin ardından kartallar, gelenek gereği yeniden doğaya salınıyor. 

Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 4/16

Sovyetler Birliği döneminde yok olma tehlikesi geçiren bu kültür, bugün genç kuşakların ilgisiyle yeniden hayat buluyor. 

Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 5/16

Kartal terbiyeciliği, yalnızca bir avcılık yöntemi değil; aynı zamanda sabır, sadakat ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.

Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 6/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 7/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 8/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 9/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 10/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 11/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 12/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 13/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 14/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 15/16
Kırgızistan’da asırlardır devam eden gelenek: Kartal Terbiyeciliği 16/16