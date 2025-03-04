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Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, erken saatlerde yapılan egzersizlerin öğrencilerin gün boyunca daha enerjik ve dikkatli olmalarına katkı sağladığını belirterek, çocuklara fiziksel hareketin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu öğretmeye çalıştıklarını ifade etti:

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"Obezite artık yalnızca bir sağlık sorunu değil, başlı başına bir hastalık olarak kabul ediliyor ve birçok ciddi rahatsızlığın temel sebebi haline geliyor. Bununla mücadelede en etkili yöntemlerden biri sağlıklı ve dengeli beslenmek, diğeri ise düzenli fiziksel aktivitede bulunmak."