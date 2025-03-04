Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, çocukların aşırı kilodan korunmasını sağlamak, sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla "Sporla Obeziteden Korunuyoruz" projesi hayata geçirildi. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında başlatılan bu projeyle, öğrencilerin hareketli bir yaşam tarzına adapte olmaları hedefleniyor.
Proje çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görev yapan fizyoterapistler ve diyetisyenler okulları ziyaret ederek öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyor. Okul bahçelerinde düzenlenen fiziksel aktivite seanslarında Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, öğrencilere açma-germe hareketlerinden nefes egzersizlerine kadar çeşitli aktiviteler yaptırarak sporun önemini anlatıyor. Yaklaşık 30 dakika süren bu etkinliklerin ardından öğrenciler dersliklerine geçerken, okul binalarında Diyetisyen İrem Güldalı ve Merve Özdil Can tarafından sağlıklı beslenme konularında bilgilendiriliyorlar.