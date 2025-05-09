Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının dönümü '9 Mayıs Zafer Günü' geçit töreniyle kutlandı.
Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümü kutlanmaları başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleşti.
Tören alanında üst seviye güvenlik önlemi alındı.
Törende yer alan birliklere Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov komutanlık etti. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da törene üstü açık araba üzerinde üniformasız takım elbiseyle katıldı.
Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanları yer aldı.
Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törene, yabancı askeri birlikler olarak Çin, Belarus, Azerbaycan dahil 13 ülkeden askeri birlikler katıldı. En kalabalık birliğin Çin'e ait olduğu belirtildi.