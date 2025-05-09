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Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanları yer aldı.

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Rus hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler ile gazilerin de bulunduğu törene, yabancı askeri birlikler olarak Çin, Belarus, Azerbaycan dahil 13 ülkeden askeri birlikler katıldı. En kalabalık birliğin Çin'e ait olduğu belirtildi.