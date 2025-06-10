Türk Kızılay, Kurban Bayramı boyunca küresel çapta yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.
Bu yılki kurban vekaleti kapsamında 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi.
Türk Kızılay, Kurban Bayramı boyunca küresel çapta yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.
Bu yılki kurban vekaleti kapsamında 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi.
Kesilen kurban etleri, Türkiye sınırlarının ötesinde, özellikle ekonomik ve sosyal açıdan zorluk yaşayan bölgelere ulaştırıldı.
Kesilen kurban etleri, Türkiye sınırlarının ötesinde, özellikle ekonomik ve sosyal açıdan zorluk yaşayan bölgelere ulaştırıldı.
Burada, kurban etleri yoksul ve mağdur ailelere dağıtılarak, bayram sevincinin herkesle paylaşılması sağlandı.
Yardım ekipleri, bayram boyunca dünyanın farklı noktalarında dayanışmanın sembolü oldu.