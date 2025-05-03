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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), KKTC Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

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TEKNOFEST, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor.