KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC, 132 paydaş kurumun katkılarıyla hayata geçiriliyor. Bu yıl, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye'nin teknoloji alanındaki öncülerini bir araya getiriyor.
İlk kez 2018'de başlatılan bu etkinlik, bu yıl yurt dışında ikinci kez, toplamda ise 11. defa düzenleniyor. 100 bin metrekarelik bir alanda kurulan festival, 4 Mayıs'a kadar katılımcıları bekliyor.