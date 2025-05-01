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TEKNOFEST KKTC’de 13 farklı alt kategoride 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Türkiye’nin yanı sıra 22 farklı ülkeden 47 binden fazla katılımcı, bu prestijli etkinlikte yer almak için başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için toplamda 3 milyon TL maddi destek ve 2,5 milyon TL değerinde ödüller sunuluyor.

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Yarışmalar arasında Robotik ve Kodlama, Sosyal İnovasyon, Uçan Araba Simülasyonu gibi alanlar dikkat çekerken, çevre, tarım ve enerji alanlarındaki projeler de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Festivalin en heyecan verici yarışmalarından biri olan TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, robot teknolojisi ve mühendislik alanlarında yeni tasarımlar üretilmesini teşvik ediyor.