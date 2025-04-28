Göçmen kuşlar, her yıl belirli rotalar üzerinden göç ederek üreme alanlarına ulaşır.
Bu kuşlar, doğal döngülerine uyum sağlamak için farklı bölgeleri tercih ederler.
Göçmen kuşlar, her yıl belirli rotalar üzerinden göç ederek üreme alanlarına ulaşır.
Bu kuşlar, doğal döngülerine uyum sağlamak için farklı bölgeleri tercih ederler.
Üreme dönemleri gelen küçük kerkenezler de, bu yıl göç etmek için kilometrelerce kanat çırptı.
Üreme alanlarında artan insan etkisi nedeniyle sayıları giderek azalan küçük kerkenezler, yolculuklarını tamamlayarak Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.
Ereğli ilçesine ulaşan küçük kerkenezler, kayalık alanları yuva yapma için tercih ederler. Bu kuşlar, beslenme alışkanlıklarıyla da tarıma büyük katkı sağlıyor.