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Üreme dönemleri gelen küçük kerkenezler de, bu yıl göç etmek için kilometrelerce kanat çırptı.

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Üreme alanlarında artan insan etkisi nedeniyle sayıları giderek azalan küçük kerkenezler, yolculuklarını tamamlayarak Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.