Kuşların Van Gölü'nde göç yolculuğu
Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde yer alan Erciş sahilleri, her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde yer alan Erciş sahilleri, kuşları ağırlıyor.
Bu türler arasındaki İran’daki Urumiye Gölü’nden göç eden flamingolar, Van Gölü çevresinde konaklayarak burada yavrularını büyütüyor ve sonbaharda Afrika’ya göç ediyor.
Van Gölü kuşların uçuş yolu üzerinde yer alıyor.
Erciş sahilleri, her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.