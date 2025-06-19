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Kuşların Van Gölü'nde göç yolculuğu

Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde yer alan Erciş sahilleri, her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Ensonhaber (Aslı Didari)
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Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde yer alan Erciş sahilleri, kuşları ağırlıyor.

Kuşların Van Gölü'nde göç yolculuğu 2/34

Bu türler arasındaki İran’daki Urumiye Gölü’nden göç eden flamingolar, Van Gölü çevresinde konaklayarak burada yavrularını büyütüyor ve sonbaharda Afrika’ya göç ediyor.

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Van Gölü kuşların uçuş yolu üzerinde yer alıyor.

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Erciş sahilleri, her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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Kuşların Van Gölü'nde göç yolculuğu 33/34
Kuşların Van Gölü'nde göç yolculuğu 34/34