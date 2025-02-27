Trakya bölgesinin doğal alanları yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki göller ve sulak alanlar, bu yıl her zamankinden fazla kuş sesi ve görüntüsü ile dikkati çekiyor.
Trakya bölgesinin doğal alanları yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki göller ve sulak alanlar, bu yıl her zamankinden fazla kuş sesi ve görüntüsü ile dikkati çekiyor.
Kuzey ülkelerdeki kış koşullarına bağlı olarak ülkemizdeki sayıları yıllara göre değişkenlik gösteren göçmen kuşlar, bu yıl kuzey ülkelerin çok daha soğuk olduğunun adeta habercileri oldular.
Edirne’nin Enez ve İpsala İlçeleri arasındaki Gala ve Pamuklu göllerini kapsayan Gala Gölü Milli Parkı'na misafir olan göçmen kuşlar arasında ‘çamurcun ördek de bulunuyor.
Bütün belgesellerde harika görüntüler yaratan Flamingo türünün göç yolları için ülkemiz önemli bir durak oluşturuyor.