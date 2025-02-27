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Kuzey ülkelerdeki kış koşullarına bağlı olarak ülkemizdeki sayıları yıllara göre değişkenlik gösteren göçmen kuşlar, bu yıl kuzey ülkelerin çok daha soğuk olduğunun adeta habercileri oldular.

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Edirne’nin Enez ve İpsala İlçeleri arasındaki Gala ve Pamuklu göllerini kapsayan Gala Gölü Milli Parkı'na misafir olan göçmen kuşlar arasında ‘çamurcun ördek de bulunuyor.