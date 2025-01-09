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Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde süren yangınlarda alevler, gittikçe daha geniş bir alana yayılıyor.

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Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.