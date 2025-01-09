Amerika büyük bir yangınla mücadele ediyor..
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları, 2 gündür kontrol altına alınamadı..
Amerika büyük bir yangınla mücadele ediyor..
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları, 2 gündür kontrol altına alınamadı..
Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde süren yangınlarda alevler, gittikçe daha geniş bir alana yayılıyor.
Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta 'acil durum' ilan etti.
Yangından sonra çekilen görüntüler yangının etkilerini gözler önüne serdi..