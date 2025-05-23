Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanlar, ürün ve hizmet alışverişinde çeşitli yöntemlere başvurdu.
Takas sisteminin yetersiz kaldığı noktada ise madeni paralar devreye girdi.
Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanlar, ürün ve hizmet alışverişinde çeşitli yöntemlere başvurdu.
Takas sisteminin yetersiz kaldığı noktada ise madeni paralar devreye girdi.
Başlangıçta basit değişim araçları olan bu küçük metal parçalar, zamanla ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
Türkiye'de modern madeni para basımı, Cumhuriyet’in ilanından kısa süre sonra 1924 yılında başladı.
İlk olarak 100 para, 5 kuruş ve 10 kuruşluk üç farklı değerle piyasaya çıkan bu paralar, yıllar içinde 25 kuruş, 1 lira ve hatta 10 para gibi daha küçük ya da daha yüksek değerlerle çeşitlendi.
Altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra, bakır, bronz ve alüminyum alaşımlarıyla üretilen bu paralar zamanla sadece alışverişin değil, kültürel mirasın da bir parçası haline geldi.