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İlk olarak 100 para, 5 kuruş ve 10 kuruşluk üç farklı değerle piyasaya çıkan bu paralar, yıllar içinde 25 kuruş, 1 lira ve hatta 10 para gibi daha küçük ya da daha yüksek değerlerle çeşitlendi.

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Altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra, bakır, bronz ve alüminyum alaşımlarıyla üretilen bu paralar zamanla sadece alışverişin değil, kültürel mirasın da bir parçası haline geldi.