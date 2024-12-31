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Yüzeyden fark edilmesi zor olan bu yoğun yapı, deniz ekosistemi için ciddi bir tehlike teşkil ediyor.

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Değirmendere’deki görüntüler, pelajik alanlarda yaşayan deniz analarının müsilaj içinde hapsolduğunu gözler önünü serdi.