Marmara Denizi'nde son olarak 2021 yılında görülen müsilaj, Kocaeli'de tekrar ortaya çıktı.
Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere bölgesinde sualtında yayılımı gözlemlenen müsilaj, deniz ekosistemine verdiği zararlarla endişe yaratıyor.
Marmara Denizi'nde son olarak 2021 yılında görülen müsilaj, Kocaeli'de tekrar ortaya çıktı.
Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere bölgesinde sualtında yayılımı gözlemlenen müsilaj, deniz ekosistemine verdiği zararlarla endişe yaratıyor.
Yapılan araştırmalarda 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen müsilajın deniz altındaki yayılımı kayıt altına alındı.
Adeta bir insan boyutuna ulaşan müsilaj parçaları, araştırmacıları hayretler içerisinde bıraktı.
Yüzeyden fark edilmesi zor olan bu yoğun yapı, deniz ekosistemi için ciddi bir tehlike teşkil ediyor.
Değirmendere’deki görüntüler, pelajik alanlarda yaşayan deniz analarının müsilaj içinde hapsolduğunu gözler önünü serdi.