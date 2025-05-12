Vietnam’ın Ben Tre kentinde bulunan Mekong Deltası’nın kanallarında yapılan tekne turları ilgi çekiyor.
Turlar bölgenin göz alıcı ve yeşillikler içindeki doğası sayesinde popüler bir turistik aktivite haline geldi.
Vietnam’ın Ben Tre kentinde bulunan Mekong Deltası’nın kanallarında yapılan tekne turları ilgi çekiyor.
Turlar bölgenin göz alıcı ve yeşillikler içindeki doğası sayesinde popüler bir turistik aktivite haline geldi.
Tekneyle ulaşım, aynı zamanda yerel halk için de sıkça tercih edilen bir ulaşım türü.
Kanalların fazlalığı nedeniyle, bu yöntem çoğu zaman daha pratik ve kullanışlı bir ulaşım seçeneği sunuyor.
Bu bölgede tekne ile ulaşım sıradan bir yöntem olarak kullanılıyor.
Tur güzergahı ise renkli görüntülere sahne oluyor.