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Mısır kraliyet ailesi ve aristokratlar için ayrılan bu görkemli mezarlık alanı, 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

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Sakkara’nın en ikonik yapılarından biri ise Zoser (Djoser) Piramidi.