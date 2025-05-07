Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sakkara köyü, Antik Çağ’dan kalma eşsiz mimari yapılarıyla tarih tutkunlarını kendine çekiyor.
Bu bölge, Antik Mısır’ın başkenti olan Memfis’in (Memphis) nekropol alanı olarak biliniyor.
Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sakkara köyü, Antik Çağ’dan kalma eşsiz mimari yapılarıyla tarih tutkunlarını kendine çekiyor.
Bu bölge, Antik Mısır’ın başkenti olan Memfis’in (Memphis) nekropol alanı olarak biliniyor.
Mısır kraliyet ailesi ve aristokratlar için ayrılan bu görkemli mezarlık alanı, 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Sakkara’nın en ikonik yapılarından biri ise Zoser (Djoser) Piramidi.
MÖ 27. yüzyılda inşa edilen bu yapı, Mısır’ın ilk piramidi olarak kabul ediliyor.
62,5 metre yüksekliğindeki piramit, altı basamaklı tasarımıyla klasik piramit formlarından ayrılıyor.