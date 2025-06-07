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Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yarımadanın kuzeyinde yer alan Gündoğan sahilinde sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girip güneşlendi.

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Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Ortakent sahillerinde de yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler, denize girip sıcak havada serinlerken bazıları da kafe ve restoranlarda oturarak zaman geçirdi.