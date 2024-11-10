Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü.
Atatürk'ün 10 kasım 1938 yılında vefatının ardından Ankara'da inşa edilen Anıtkabir'e olan yolculuğu fotoğraflanmıştı.
Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü.
Atatürk'ün 10 kasım 1938 yılında vefatının ardından Ankara'da inşa edilen Anıtkabir'e olan yolculuğu fotoğraflanmıştı.
Bugün de Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yılında da hüzün, hala tazeliğini koruyor.
O döneme ait fotoğraflarda ise 17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Atatürk'ün naaşı önünde saygı geçişi yapan kadınlar görülüyor.
Atatürk'ün cenazesi, 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken görülüyor.
Atatürk'ün cenazesi, 20 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Ankara İstasyonu'nda özel trenden alınarak Meclis'e götürülmek üzere top arabasına konuldu.