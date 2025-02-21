Norveç'in kuzeyinden yansıyan Kuzey Işıkları, doğanın en göz alıcı ve gizemli gösterilerinden biridir.
Her yıl milyonlarca kişi, bu eşsiz doğa olayını görmek için Kuzey Kutup Dairesi'nin çevresindeki bölgelere akın eder.
Norveç'in kuzeyinden yansıyan Kuzey Işıkları, doğanın en göz alıcı ve gizemli gösterilerinden biridir.
Her yıl milyonlarca kişi, bu eşsiz doğa olayını görmek için Kuzey Kutup Dairesi'nin çevresindeki bölgelere akın eder.
Kuzey Işıkları, aslında güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan renkli ışık gösterileridir.
İyonize gazlar, atmosferin üst katmanlarında bu etkileşime girer ve gökyüzünde dalgalanan renkli ışıklar şeklinde görülür.
Bu fenomen, genellikle yeşil, mor ve kırmızı tonlarında olur ve bazen dans eden ışıklar gibi hareket eder.
Norveç'te, karlı dağlar ve temiz, açık gökyüzüyle bir araya gelen bu doğa harikası, benzersiz bir görsel şölen sunar.