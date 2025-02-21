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Bu fenomen, genellikle yeşil, mor ve kırmızı tonlarında olur ve bazen dans eden ışıklar gibi hareket eder.

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Norveç'te, karlı dağlar ve temiz, açık gökyüzüyle bir araya gelen bu doğa harikası, benzersiz bir görsel şölen sunar.