Bosna-Hersek’in Bihaç Vadisi’nde, Una Nehri’ne hâkim bir konumda yükselen Sokolac Kalesi, Debeljaca Tepesi’nin eteklerinde tarih meraklılarını karşılıyor.
İlk kez 1395’te belgelenen kale, mimari izleriyle 13. yüzyıla kadar uzanıyor.
Bosna-Hersek’in Bihaç Vadisi’nde, Una Nehri’ne hâkim bir konumda yükselen Sokolac Kalesi, Debeljaca Tepesi’nin eteklerinde tarih meraklılarını karşılıyor.
İlk kez 1395’te belgelenen kale, mimari izleriyle 13. yüzyıla kadar uzanıyor.
Geniş iç avlusu, mazgal delikleri, kapı kulesi ve ana gözetleme kulesi olan donjonu ile tipik bir Orta Çağ yapısı olan kale, yıllar boyunca hanedan savaşlarına sahne oldu.
Lüksemburg Kralı Sigismund ve Frankopan soylularının izlerini taşıyan kalede, Osmanlı döneminde bir süre askeri üs olarak da görev yapıldı.
Zamanla terk edilen yapı, 1899 yılında dönemin bölge yetkilisi von Berks’in öncülüğünde yeniden ayağa kaldırıldı.
Bugün, Krajina bölgesinin kültürel simgelerinden biri olan kale halk efsaneleri, şarkılar ve taş duvarlara sinmiş geçmişin izleriyle ziyaretçilerini karşılamayı sürdürüyor.