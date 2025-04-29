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Geniş iç avlusu, mazgal delikleri, kapı kulesi ve ana gözetleme kulesi olan donjonu ile tipik bir Orta Çağ yapısı olan kale, yıllar boyunca hanedan savaşlarına sahne oldu.

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Lüksemburg Kralı Sigismund ve Frankopan soylularının izlerini taşıyan kalede, Osmanlı döneminde bir süre askeri üs olarak da görev yapıldı.