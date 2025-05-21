Özbekistan’ın başkenti ve en büyük şehri Taşkent’in merkezinde yer alan Emir Timur Meydanı, şehrin tarihi ve kültürel simgelerinden biridir.
Meydanın ortasında, tarihi bir figür olan Emir Timur’un bronz heykeli bulunur.
Özbekistan’ın başkenti ve en büyük şehri Taşkent’in merkezinde yer alan Emir Timur Meydanı, şehrin tarihi ve kültürel simgelerinden biridir.
Meydanın ortasında, tarihi bir figür olan Emir Timur’un bronz heykeli bulunur.
Heykel, at üzerinde tasvir edilen Emir Timur’u gösterir ve çevresi süs havuzları, yeşil alanlar ve çeşitli bitkilerle düzenlenmiştir.
Bu alan, hem yerel halk hem de turistler için popüler bir buluşma noktasıdır.
Emir Timur Meydanı’nın çevresinde, ziyaretçilerin ilgisini çeken tarihi yapılar ve modern olanaklar yer alır.
Meydanın yakınında bulunan pazar alanı, canlı bir atmosfere sahiptir ve burada meyve, sebze gibi doğal ürünlerin yanı sıra kuru yemiş, konserve gıdalar ve el yapımı ürünler satılır.