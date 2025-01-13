2024 yılının sonunda harekete geçen Suriyeli muhalifler, yıl bitmeden zafere ulaştı.
Hızla ilerleyen muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a ulaştı.
2024 yılının sonunda harekete geçen Suriyeli muhalifler, yıl bitmeden zafere ulaştı.
Hızla ilerleyen muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a ulaştı.
61 yıllık Baas rejimini tarihe gömen suriyeliler Beşar Esad'ın kaçmasıyla birlikte yeniden özgürlüğüne kavuştu.
Yeniden yapılanma hareketinin başladığı Suriye'de birlik ve beraberlik için tüm yollar deneniyor.
Tüm etnik ve dini kesimlerin eşit temsilinde bir ülke için müzakerelerin devam ettiği Suriye'de günlük yaşam da normalleşti.
İşte başkent Şam'da günlük yaşamdan renkli kareler: