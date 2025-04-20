Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirilişini kutlayan en önemli dini bayramlardan biridir.
Bu bayram, Hristiyan inancının temel taşlarından biri olan diriliş olayını anar.
Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirilişini kutlayan en önemli dini bayramlardan biridir.
Bu bayram, Hristiyan inancının temel taşlarından biri olan diriliş olayını anar.
Paskalya, İsa'nın ölümüyle insanlığın günahlarından arındığı, dirilişiyle de sonsuz yaşam umudunu sunduğu inancını temsil eder.
Paskalya, genellikle ilkbaharda, ay takvimine göre belirlenen bir tarihte, genelde mart veya nisan aylarında kutlanır.
Kutlamalar, kiliselerde özel ayinler, dualar ve ilahilerle gerçekleşir; aynı zamanda aile toplantıları, yumurta boyama ve Paskalya sepeti gibi gelenekler de yaygındır.
Paskalya'nın Hristiyanlar için önemi, yalnızca İsa'nın dirilişini kutlamakla sınırlı değildir, aynı zamanda iman, yenilenme ve kurtuluş mesajını güçlendirir.