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Kutlamalar, kiliselerde özel ayinler, dualar ve ilahilerle gerçekleşir; aynı zamanda aile toplantıları, yumurta boyama ve Paskalya sepeti gibi gelenekler de yaygındır.

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Paskalya'nın Hristiyanlar için önemi, yalnızca İsa'nın dirilişini kutlamakla sınırlı değildir, aynı zamanda iman, yenilenme ve kurtuluş mesajını güçlendirir.