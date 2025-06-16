Polonya’nın güneyinde yer alan Klimkowka Barajı, son yılların en şiddetli kuraklıklarından biriyle karşı karşıya.
Bölgedeki yağış eksikliği ve kış aylarında kar yağışının yetersiz olması nedeniyle barajın doluluk oranı ciddi şekilde düştü.
Polonya’nın güneyinde yer alan Klimkowka Barajı, son yılların en şiddetli kuraklıklarından biriyle karşı karşıya.
Bölgedeki yağış eksikliği ve kış aylarında kar yağışının yetersiz olması nedeniyle barajın doluluk oranı ciddi şekilde düştü.
40 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda şu anda yalnızca 5 milyon metreküp su bulunuyor.
Bu miktar, rezervuarın neredeyse %87’sinin kuruduğu anlamına geliyor.
Avrupa Kuraklık Gözlemevi’nin (EDO) 2025 Mayıs verilerine göre kıtanın %41,2’lik bir bölümü kuraklık tehdidi altında.
Bu oran, 2024 yılına kıyasla belirgin bir artış gösteriyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde, kış aylarında karla beslenen su kaynaklarında ciddi düşüşler kaydedildi.