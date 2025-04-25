İtalya’nın liman beldesi Portofino, renkli evleriyle turistlerin gözdesi konumunda.
İtalya’nın Ligurya bölgesindeki Genova kentinde yer alan liman beldesi Portofino renkli evleri ve doğasıyla turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İtalya’nın liman beldesi Portofino, renkli evleriyle turistlerin gözdesi konumunda.
İtalya’nın Ligurya bölgesindeki Genova kentinde yer alan liman beldesi Portofino renkli evleri ve doğasıyla turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Etrafını dolduran tur tekneleri ve yatlarla dikkati çeken belde, koyları ve yeşil dokusuyla da öne çıkıyor.
Sokakları denize açılan Portofino'da merdivenler ve dar geçişler ilgi çekiyor.
Beldenin en önemli özelliklerinden birisi de yeşil alanlarını koruyabilmiş olması.
Orijinal yapılarını koruyan belde, aynı zamanda İtalya'ya özgü mimariyi de yaşatılıyor.