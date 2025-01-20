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Bunların yanı sıra; Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Barış Arduç, Özge Özpirinçci ve Tuba Büyüküstün gibi Türk oyuncular da ödül töreninde yerini aldı.

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Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da gerçekleşen etkinlikte, Hisham Majid'e sinema dalında 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü veren isim oldu. Büyüküstün, törenin açılışında Arapça olarak; "Riyad'da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.