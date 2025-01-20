Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.
Geceye; Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey ve Amanda Seyfried'e Hollywood'dan birçok isim katıldı.
Joy Awards ödül töreninin beşincisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.
Geceye; Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey ve Amanda Seyfried'e Hollywood'dan birçok isim katıldı.
Bunların yanı sıra; Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Barış Arduç, Özge Özpirinçci ve Tuba Büyüküstün gibi Türk oyuncular da ödül töreninde yerini aldı.
Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da gerçekleşen etkinlikte, Hisham Majid'e sinema dalında 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü veren isim oldu. Büyüküstün, törenin açılışında Arapça olarak; "Riyad'da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.
Hande Erçel ve Barış Arduç, ödül töreninde boş bol fotoğraf çektirdi.
Hande Erçel'in ödül aldığı anlar.